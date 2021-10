Calcio: Lega francese contro Mondiale ogni due anni, 'proposta irrimediabilmente negativa' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Parigi, 14 ott. (Adnkronos) - La Lega francese ha votato contro i piani della Fifa di organizzare la Coppa del Mondo ogni due anni, definendo la proposta come "irrimediabilmente negativa per i campionati nazionali". Una dichiarazione della Professional Football League (Lfp) in risposta alla rivoluzione biennale che Zurigo ha promosso pesantemente negli ultimi mesi, dice: "Senza previa consultazione, la Fifa vuole prendere una decisione che è nel suo esclusivo interesse e l'impatto sarebbe irrimediabilmente negativo per i campionati nazionali e i club come datori di lavoro dei giocatori". Con le sue preoccupazioni, la Lfp fa eco alle argomentazioni di alcuni degli altri oppositori di Zurigo. La Uefa ha ripetutamente affermato che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Parigi, 14 ott. (Adnkronos) - Laha votatoi piani della Fifa di organizzare la Coppa del Mondodue, definendo lacome "per i campionati nazionali". Una dichiarazione della Professional Football League (Lfp) in risposta alla rivoluzione biennale che Zurigo ha promosso pesantemente negli ultimi mesi, dice: "Senza previa consultazione, la Fifa vuole prendere una decisione che è nel suo esclusivo interesse e l'impatto sarebbenegativo per i campionati nazionali e i club come datori di lavoro dei giocatori". Con le sue preoccupazioni, la Lfp fa eco alle argomentazioni di alcuni degli altri oppositori di Zurigo. La Uefa ha ripetutamente affermato che la ...

