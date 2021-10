Calcio: Correa recupera da affaticamento muscolare, 'sono pronto' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Milano, 14 ott. - (Adnkronos) - Dall'Argentina arrivano buone notizie per Simone Inzaghi in vista del big match dell'Olimpico contro la Lazio: Joaquìn Correa ha superato l'affaticamento muscolare degli ultimi giorni e si è regolarmente allenato con la sua Nazionale, per preparare la gara contro il Perù. Ad annunciarlo è stato lo stesso 'Tucu', che ha pubblicato delle foto dell'allenamento su Instagram scrivendo "pronto per domani". "Non correremo rischi, sarà a disposizione solo se tornerà ad allenarsi col gruppo", aveva precedentemente dichiarato il ct Scaloni. Correa ha svolto l'intera seduta con il resto della squadra, così come Lautaro Martinez che dovrebbe partire titolare nel tridente con Messi e Di Maria. I due interisti, dopo la partita, saranno attesi da un charter che li porterà in Italia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Milano, 14 ott. - (Adnkronos) - Dall'Argentina arrivano buone notizie per Simone Inzaghi in vista del big match dell'Olimpico contro la Lazio: Joaquìnha superato l'degli ultimi giorni e si è regolarmente allenato con la sua Nazionale, per preparare la gara contro il Perù. Ad annunciarlo è stato lo stesso 'Tucu', che ha pubblicato delle foto dell'allenamento su Instagram scrivendo "per domani". "Non correremo rischi, sarà a disposizione solo se tornerà ad allenarsi col gruppo", aveva precedentemente dichiarato il ct Scaloni.ha svolto l'intera seduta con il resto della squadra, così come Lautaro Martinez che dovrebbe partire titolare nel tridente con Messi e Di Maria. I due interisti, dopo la partita, saranno attesi da un charter che li porterà in Italia ...

