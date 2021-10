Calcio a 5, l’Italia femminile cresce e sogna la qualificazione agli Europei (Di giovedì 14 ottobre 2021) Arrivare agli Europei 2022 passando per un’importante qualificazione da ottenere nel Main Round di UEFA Women’s Futsal EURO 2022, in programma ad Halmstad in Svezia, dal 20 al 23 ottobre. E’ questo l’obiettivo della nazionale italiana femminile di Calcio a 5 che negli ultimi mesi, sotto la guida della ct Francesca Salvatore sta crescendo e non poco. Lo sbloccarsi della situazione logistico-sanitaria oltre che consentire la ripresa delle attività a livello di nazionale (con la Serie A femminile) ha anche consentito l’inserimento in agenda di multipli e continui raduni azzurri votati all’attività internazionale: una notizia che non ha che potuto fare bene al blocco azzurro. Dopo i test amichevoli di settembre contro la Russia, entrambi finiti in pareggio (2-2 e 1-1) e ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Arrivare2022 passando per un’importanteda ottenere nel Main Round di UEFA Women’s Futsal EURO 2022, in programma ad Halmstad in Svezia, dal 20 al 23 ottobre. E’ questo l’obiettivo della nazionale italianadia 5 che negli ultimi mesi, sotto la guida della ct Francesca Salvatore stando e non poco. Lo sbloccarsi della situazione logistico-sanitaria oltre che consentire la ripresa delle attività a livello di nazionale (con la Serie A) ha anche consentito l’inserimento in agenda di multipli e continui raduni azzurri votati all’attività internazionale: una notizia che non ha che potuto fare bene al blocco azzurro. Dopo i test amichevoli di settembre contro la Russia, entrambi finiti in pareggio (2-2 e 1-1) e ...

