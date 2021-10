Cagliari, emergenza in difesa: Mazzarri può contare sul solo Carboni (Di giovedì 14 ottobre 2021) In vista della partita contro la Sampdoria, il Cagliari vive un’emergenza in difesa: Mazzarri ha a disposizione il solo Carboni Cagliari, sos difesa. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Walter Mazzarri, in vista del match di domenica contro la Sampdoria, si trova a dover ridisegnare la propria difesa, vista l’emergenza infortunati nel reparto arretrato. Luca Ceppitelli e Sebastian Walukiewicz, infatti, nonostante le due settimane di sosta, continuano a rilevare dei fastidi muscolari che mettono a rischio la loro presenza in campo domenica all’Unipol Domus. Ancora più intricata la situazione relativa a Diego Godin e Martin Caceres. I due giocatori, impegnati nelle qualificazioni ai ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) In vista della partita contro la Sampdoria, ilvive un’inha a disposizione il, sos. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Walter, in vista del match di domenica contro la Sampdoria, si trova a dover ridisegnare la propria, vista l’infortunati nel reparto arretrato. Luca Ceppitelli e Sebastian Walukiewicz, infatti, nonostante le due settimane di sosta, continuano a rilevare dei fastidi muscolari che mettono a rischio la loro presenza in campo domenica all’Unipol Domus. Ancora più intricata la situazione relativa a Diego Godin e Martin Caceres. I due giocatori, impegnati nelle qualificazioni ai ...

