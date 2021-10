Advertising

anteprima24 : ** Cade da #Balcone: #Funerali ragazza, #Commozione e incredulità ** - iconanews : Cade da balcone: funerali ragazza, commozione e incredulità - trekking_tv : Cade dal balcone, oggi a Montesano i funerali di Dora Lagreca - infoitinterno : Dora Lagreca cade dal balcone: indagato il fidanzato per istigazione al suicidio - AdessoMaryna : RT @Mariquita_la1a: Giovane donna che cade dal balcone. Ci ricorda qualcosa.. #chilhavisto -

Ultime Notizie dalla rete : Cade balcone

Dora Lagreca, originaria di Montesano sulla Marcellana, è morta nella notte fra l'8 e il 9 ottobre, dopo essere precipitata da un, al quarto piano di una palazzina di via di Giura. Il ...Gli esami dei carabinieri del Ris si concentreranno su una parte di copertura in alluminio delportata via ieri, dopo un sopralluogo di circa quattro ore, dall'appartamento in via di Giura, a Potenza, da cui nella notte tra l'8 e il 9 ottobre scorso è precipitata Dora Lagreca , di 30 ...(ANSA) - MONTESANO SULLA MARCELLANA (SALERNO), 14 OTT - Palloncini bianchi, rose bianche, un lungo applauso e tanta commozione e incredulità. Questa l'atmosfera all'uscita della bara di Dora Lagreca - ...La 30enne era nuda quando è precipitata giù subito dopo una lite con fidanzato. Suicidio? O c’è stata una spinta?