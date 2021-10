Buone notizie dall’infermeria | per il big match verrà recuperato una pedina fondamentale!

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Oggi pomeriggio la Juventus si allenerà in vista del bigcontro la Roma e per Massimiliano Allegri arrivano delle ottime. A tre giorni dalla sfida dell’Allianz Stadium contro gli uomini di Mourinho ci sonopossibilità che un giocatore importante recuperi. Dybala, Juventus, infortunio Il profilo del giocatore in questione Il calciatore di cui stiamo parlando è Paulo Dybala che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe sedere in panchina nella sfida di domenica. Il giocatore argentino dovrebbe poter avere nelle gambe almeno uno spezzone di partita. LEGGI ANCHE: Juventus, obiettivo tutto nuovo per il centrocampo! LEGGI ANCHE: Juventus, ennesimo allarme Dybala: Allegri trema L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

FcInterNewsit : Buone nuove dall'Argentina, Correa sta bene ???? - fattoquotidiano : Anche da Sicilia, Sardegna e Trentino Alto-Adige, dove si è votato una settimana più tardi rispetto al resto d’Ital… - christianrocca : Buone notizie. Il Foglio pare sia guarito e finalmente ha mollato Conte (oggi definito “mitomane”, sette giorni fa “rockstar”). - amaryllide1 : RT @VisioneTv: Buone e cattive notizie dalla Francia: niente #vaccinoobbligatorio, ma #greenpass in vigore fino al 2022, anche oltre le ele… - LuigiF97101292 : RT @VisioneTv: Buone e cattive notizie dalla Francia: niente #vaccinoobbligatorio, ma #greenpass in vigore fino al 2022, anche oltre le ele… -

Ultime Notizie dalla rete : Buone notizie

Comune di Segrate

Insegnarle e coinvolgere i bambini e i ragazzi delle scuole è il primo passo per diffondere lepratiche. Spesso, e lo dico da mamma, sono i nostri ragazzi a spiegare a noi adulti che è ...MODENA -per gli utenti delle biblioteche comunali che tornano alla piena capienza in applicazione, come i cinema e i teatri, del decreto del 7 ottobre che abolisce tutte le limitazioni all'...Bere vino fa male? L'Europa punta il dito contro il consumo di alcol e impone una stretta che potrebbe mettere in crisi il comparto ...Sulla strage di Kongsberg, in Norvegia: cinque persone uccise da un uomo che ha usato arco e frecce. Alcune valutazioni preliminari, suscettibili di cambiamenti. Il killer è di nazionalità danese, 37 ...