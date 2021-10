Brutte notizie per Spalletti: si ferma un attaccante azzurro! (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Napoli deve fare i conti con l’infortunio di un proprio attaccante. Le ultime notizie raccontano come Andrea Petagna si sia fermato. Luciano Spalletti perde così un tassello in vista delle prossime partite. Petagna, Napoli, infortunio L’infortunio di Petagna nel dettaglio L’attaccante ex Spal ha riportato una contrattura muscolare. Petagna ha già cominciato le terapie del caso per recuperare al più presto e potersi mettere di nuovo a disposizione del tecnico di Certaldo. Pare comunque che Petagna possa recuperare nel giro di poco. Il comunicato del Napoli sull’infortunio di Petagna “Petagna ha svolto terapie per una contrattura al muscolo adduttore lungo di sinistra accusata al termine dell’allenamento di ieri. Lobotka ha svolto metà lavoro in gruppo e metà personalizzato. Terapue per ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Napoli deve fare i conti con l’infortunio di un proprio. Le ultimeraccontano come Andrea Petagna si siato. Lucianoperde così un tassello in vista delle prossime partite. Petagna, Napoli, infortunio L’infortunio di Petagna nel dettaglio L’ex Spal ha riportato una contrattura muscolare. Petagna ha già cominciato le terapie del caso per recuperare al più presto e potersi mettere di nuovo a disposizione del tecnico di Certaldo. Pare comunque che Petagna possa recuperare nel giro di poco. Il comunicato del Napoli sull’infortunio di Petagna “Petagna ha svolto terapie per una contrattura al muscolo adduttore lungo di sinistra accusata al termine dell’allenamento di ieri. Lobotka ha svolto metà lavoro in gruppo e metà personalizzato. Terapue per ...

