Brucia un palazzo di 13 piani a Taiwan | sul posto 159 vigili del fuoco Ci sono morti e feriti Le immagini

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Un vasto incendio è esploso in undi 13. Le fiamme hanno letteralmente inghiottito l’edificio e non hanno lasciato scampo a diverse persone. Sulgiunti idele molti mezzi di primo soccorso, al momento i bilanciprovvisori e la situazione è critica. Tra le vittime ci sarebbero bambini e persone anziane. Stando ad una prima stima, isuperiori dell’edificio risultavano abitati da circa 120 famiglie. Incendio in un: ciUn vasto incendio è esploso in undi 13a Kaohsiung, nella parte meridionale ...

TAIWAN - Sarebbe di almeno 22 morti e 52 feriti il bilancio provvisorio delle vittime dell'incendio di un edificio di 13 piani a Kaohsiung, nella parte meridionale dell'isola di Taiwan. Per spegnere ... Il bilancio delle vittime potrebbe salire nelle prossime ore poiché alcune famiglie non sono state ancora evacuate.Un vasto incendio è esploso in un palazzo di 13 piani a Taiwan. Le fiamme hanno letteralmente inghiottito l'edificio e non hanno lasciato scampo a diverse persone. Sul posto sono giunti i vigili del f ...