Bra Day, Andos Udine organizza convegno sulla ricostruzione mammaria (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il cancro alla mammella è ancora la neoplasia con maggiore incidenza sulle donne: in Friuli Venezia Giulia, le nuove diagnosi sono circa 1.200 l’anno. Il tumore al seno rappresenta quasi il 30 per cento dei tumori che colpiscono la popolazione femminile in Italia e una donna su otto, nel corso della propria vita, si ammala: spesso la cura oncologica comporta un intervento più o meno demolitivo, ma sono ancora poche le donne che conoscono le opportunità date dalla chirurgia ricostruttiva. La ricostruzione del seno, servizio a carico del sistema sanitario nazionale, può infatti avere ricadute positive in termini di maggior benessere e di miglior recupero fisico e psicologico, perché gioca un ruolo importante nella riappropriazione del proprio corpo e nel rivedersi “come prima”. E proprio in vista del Bra Day (la Giornata nazionale per la consapevolezza della ... Leggi su udine20 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il cancro alla mammella è ancora la neoplasia con maggiore incidenza sulle donne: in Friuli Venezia Giulia, le nuove diagnosi sono circa 1.200 l’anno. Il tumore al seno rappresenta quasi il 30 per cento dei tumori che colpiscono la popolazione femminile in Italia e una donna su otto, nel corso della propria vita, si ammala: spesso la cura oncologica comporta un intervento più o meno demolitivo, ma sono ancora poche le donne che conoscono le opportunità date dalla chirurgia ricostruttiva. Ladel seno, servizio a carico del sistema sanitario nazionale, può infatti avere ricadute positive in termini di maggior benessere e di miglior recupero fisico e psicologico, perché gioca un ruolo importante nella riappropriazione del proprio corpo e nel rivedersi “come prima”. E proprio in vista del Bra Day (la Giornata nazionale per la consapevolezza della ...

