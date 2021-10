Boxe | Matteo Signani difenderà il titolo europeo dei mesi | sfiderà Ruben Diaz a Roma

(Di giovedì 14 ottobre 2021)ildei pesi medi contro. L’appuntamento è per venerdì 5 novembre al Palazzo dello Sport di, nel main event di un evento organizzato dalla OPI Since 82 e da Matchroom Boxing (diretta streaming su DAZN). Il ribattezzato Giaguaro aveva conquistato la cintura sconfiggendo Gevorg Khatchikian l’11 ottobre 2019 al PalaTrento e aveva poi difeso la corona il 10 ottobre 2020 battendo Maxime Beaussire per ko a Caen (Francia). Il 38ennegnolo (30 vittorie, 5 sconfitte, 3 pareggi) se la dovrà vedere con il comunque insidioso 30enne spagnolo, che tenterà l’assalto allo scettro continentale per la seconda volta (nel settembre 2018 perse contro il ...

Thomas Fontò, cat.52 kg, della Sanremo, che è stato accompagnato dai maestri Tony Fontò e da Calvini, inizia fin da subito in maniera positiva ai Campionati nazionali Junior. Il primo ...Non va però dimenticato Signani : il Campione d'Europa dei pesi medi si sta ben disimpegnando nella categoria di Gennady Golovkin e non solo. Ottavo per l'IBF e nono per la WBC, 'Il Giaguaro',