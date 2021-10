(Di giovedì 14 ottobre 2021) Unaè stata trovataal cancello delladelladi(Ancona), in via Colocci. La, contenente un liquido infiammabile e uno stoppino, avrebbe provocato ...

Advertising

andreastoolbox : Bottiglia incendiaria davanti alla sede Cgil di Jesi - Rai News - Pippo_1 : RT @Radio1Rai: ?? Bottiglia incendiaria davanti alla sede #Cgil di Jesi. Non è esplosa, solo principio di incendio. Trovata stamani da un re… - Pippo_1 : RT @TgrRai: Jesi, Ancona, bottiglia incendiaria davanti alla sede della @cgil_marche. Non è esplosa ma ha provocato un principio di incendi… - gurgu3 : Bottiglia incendiaria davanti sede Cgil Jesi - flc_crea : RT @collettiva_news: Questa mattina è stata trovata una bottiglia incendiaria davanti al cancello della #Cgil di Jesi. A individuarla un pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Bottiglia incendiaria

Unaè stata trovata davanti al cancello della sede della Cgil di Jesi, nell'Anconetano. La, contenente un liquido infiammabile e uno stoppino, ha provocato un principio di ...Unaè stata trovata davanti al cancello della sede della Cgil di Jesi (Ancona), in via Colocci. La, contenente un liquido infiammabile e uno stoppino, avrebbe provocato ...La bottiglia è stata trovata inesplosa da un passante e fortunatamente non ha causato danni provocando per fortuna solo un principio di incendio.ANCONA - Ritrovata questa mattina alle 8.30, davanti al cancello della sede della Cgil di Jesi (in via Colocci 18) una bottiglia incendiaria.