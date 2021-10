Bonus Tv 2021, il “trucco” per ottenere uno sconto maggiore per l’acquisto di una nuova televisione (Di giovedì 14 ottobre 2021) Bonus Tv 2021, un “trucco” permette di ottenere un doppio sconto. Manca sempre meno al passaggio verso i nuovi standard di trasmissione che metteranno automaticamente fuori uso alcuni apparecchi non compatibili, anche se ancora funzionanti. Per questo il Governo ha messo a punto un Bonus per chi decide di acquistare un nuovo televisore. I cittadini però ne potranno usare due, ecco in che modo. Bonus Tv 2021, il “trucco” per ottenere uno sconto maggiore Il Bonus Tv consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto del nuovo televisore, fino a un massimo di 100 euro, che si ottiene rottamando apparecchi TV che non saranno più idonei ai nuovi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021)Tv, un “” permette diun doppio. Manca sempre meno al passaggio verso i nuovi standard di trasmissione che metteranno automaticamente fuori uso alcuni apparecchi non compatibili, anche se ancora funzionanti. Per questo il Governo ha messo a punto unper chi decide di acquistare un nuovo televisore. I cittadini però ne potranno usare due, ecco in che modo.Tv, il “” perunoIlTv consiste in unodel 20% sul prezzo d’acquisto del nuovo televisore, fino a un massimo di 100 euro, che si ottiene rottamando apparecchi TV che non saranno più idonei ai nuovi ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus-#Dybala: il rinnovo è sempre più vicino. Resta da trovare l'accordo sui bonus: la situazione - GianniGirotto : #superbonus 110 - COSA NE PENSANO GLI INGEGNERI Quando nel 2013 iniziai a spingere per un rafforzamento qualitativ… - uopss_it : Informazioni sui nuovi prodotti (13/10/2021).Oltre a Pacchetto Racconti scolastici per Lost Judgment 3on3 FreeStyle… - CorriereCitta : Bonus Tv 2021, il “trucco” per ottenere uno sconto maggiore per l’acquisto di una nuova televisione - IlRisvPopolare : DA OGGI DISCOTECHE E ATTIVITÀ COMMERCIALI POTRANNO PRESENTARE DOMANDA PER INCASSARE I BONUS Via libera dalle ore 1… -