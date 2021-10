Bonus prima casa under 36, ecco le novità: vale anche per i box, fuori i contratti preliminari (Di giovedì 14 ottobre 2021) Previsto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021), possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore 40mila euro che acquistano un'abitazione entro il 30 giugno 2022 Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 14 ottobre 2021) Previsto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021), possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore 40mila euro che acquistano un'abitazione entro il 30 giugno 2022

24NormeTributi : Bonus prima casa under 36, calcolo pro quota per il co-acquisto. Resta il no del Fisco sul preliminare…