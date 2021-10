Bonus mobili in scadenza | ancora pochi mesi per la detrazione del 50%

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 14 ottobre 2021) È ina fine anno il, l’agevolazione che prevede unadel 50% sui costi sostenuti per acquistare grandi elettrodomestici (classe energetica A) eper case oggetto di ristrutturazione. Salvo eventuali proroghe nella nuova legge di Bilancio 2022, ilè destinato a esaurirsi entro il 31 dicembre 2021 insieme alfacciate, ilverde o l’eco. Vediamo dunque come richiederlo e per quali spese è garantita ladel 50%.: cos’è Ilè unaIrpef del 50% per l’acquisto die di grandi elettrodomestici ...