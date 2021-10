Bonus assunzione under 36 | come fare richiesta e regole Inps

(Di giovedì 14 ottobre 2021) L’ha fornito in queste ore le istruzioni da seguire per richiedere il cosiddettogiovani. Ecco in cosa consiste L’ha fornito nelle scorse ore tutte le istruzioni in merito algiovani, il provvedimento inserito nella Legge di Bilancio 2021 che favorisce l’di giovani lavoratori con meno di 36 anni. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ilè erogato in automatico dal inps per 36 mesi dall'del lavoratore. Periodo che si allunga fino a 48 mesi se l'del lavoratore avviene in una delle seguenti regioni del ...L' Inps ha pubblicato le istruzioni per permettere alle aziende che assumono lavoratori di età inferiore ai 36 anni di accedere agli sgravi fiscali previsti dal cosiddetto "giovani". Si tratta di un'agevolazione che è stata inserita nella Legge di Bilancio 2021 e che dovrebbe in qualche modo favorire la creazione di nuovi posti di lavoro, in particolare ...L’Unione europea ha dato l’ok al programma di assunzione di under 36 con sgravi contributivi. I chiarimenti del Inps.Disco verde dalla Ue agli sgravi contributivi per assunzione di under 36 ...Le ultime proposte pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di La Spezia e Sarzana. Per ulteriori informazioni e candidature, bisogna collegarsi al sito internet https:formazionelavoro. regi ...