Bonus anti-plastica | come e chi può ottenere fino a 5 000€

(Di giovedì 14 ottobre 2021) In arrivo undi 5000 euro per disincentivare l’utilizzo della. Arrivata la firma congiunta di due ministeri Il Ministro dello Sviluppo Economico e quello della Transizione Ecologica hanno dato il via al decreto Clima firmando il relativo decreto attuativo. Si tratta di undi 5000 euro destinato a coloro che destinano nella L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

LucianaCiolfi : @FranceskoNew @jymbo79 @emmevilla La gestione anti pandemica ha basi scientifiche, curve in calo e riusciamo a fare… - andreastoolbox : Fisco, al via domande bonus sanificazione e dispositivi di protezione anti-Covid - Rai News -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus anti

Metropolis

... ad eccezione delautonomi, dei congedi parentali e delbabysitter, in cui si ferma al ...delle fasce della popolazione travolte dalla crisi economica scaturita dalle misure restrittive...I duesono stati introdotti con il decreto Sostegni e dal decreto Rilancio per aiutare alcuni dei settori più colpiti dalle restrizioni imposte dall'esecutivo in chiavecontagio. Tra le ...Che cosa è il bonus antiplastica, a chi è diretto, quali lavori finanzia, a quanto ammonta e come è possibile presentare la domanda.Focus dettagliato sul futuro di Lorenzo Insigne sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. La difficoltà per quanto riguarda il rinnovo del contratto sta nel compromesso che le parti non hann ...