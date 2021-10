Bonus 500 euro utilizzato per comprare tv e smartphone: 62 insegnanti sanzionati per oltre 200mila euro (Di giovedì 14 ottobre 2021) Altri "furbetti" della Carta della Docente. Secondo quanto segnala il sito locale Calabria 7, 62 insegnanti sono stati multati per aver utilizzato la carta con modalità non compatibili con le finalità del Bonus. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 ottobre 2021) Altri "furbetti" della Carta della Docente. Secondo quanto segnala il sito locale Calabria 7, 62sono stati multati per averla carta con modalità non compatibili con le finalità del. L'articolo .

