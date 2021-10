Bomba tamponi sull'M5S, Grillo asfalta Letta e Conte (Di giovedì 14 ottobre 2021) La proposta di Beppe Grillo di dare i tamponi gratis per i lavoratori, nel M5S viene vista come il casus belli per aprire l'ennesima resa dei conti Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 ottobre 2021) La proposta di Beppedi dare igratis per i lavoratori, nel M5S viene vista come il casus belli per aprire l'ennesima resa dei conti

Advertising

gl5610 : Bomba tamponi sull'M5S, Grillo asfalta Letta e Conte - AlbSovrLux : @TIZIANOFERRAGAT @zaiapresidente io ho paura dei vaccinati...chi fa i tamponi sai che è sicuramente negativo in que… - EureosCriss : RT @ItaliaNuova4: @NCicuta @giulianol Infatti... Ma siccome in tutta Italia non saremo in grado di fare più di 400mila tamponi giornalieri… - giulianol : RT @ItaliaNuova4: @NCicuta @giulianol Infatti... Ma siccome in tutta Italia non saremo in grado di fare più di 400mila tamponi giornalieri… - ItaliaNuova4 : @NCicuta @giulianol Infatti... Ma siccome in tutta Italia non saremo in grado di fare più di 400mila tamponi giorn… -