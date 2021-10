Bologna, per Bonifazi lesione al soleo e un mese di stop (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ancora una seduta pomeridiana per il Bologna verso la sfida di campionato con l’Udinese: attivazione atletica e lavoro tecnico-tattico per i rossoblù a Casteldebole, con i reduci dalle nazionali che hanno seguito un programma personalizzato. Entro la giornata di oggi Ibrahima Mbaye rientrerà in città dopo gli impegni con il Senegal. Allenamento differenziato per Jerdy Schouten. Gli esami cui è stato sottoposto Kevin Bonifazi hanno evidenziato una lesione di primo grado del soleo destro, con tempi di recupero di circa 4 settimane. “Il Bologna è un’ottima squadra con grandi giocatori, soprattutto davanti. Noi dobbiamo essere noi stessi e fare il nostro gioco. Secondo me possiamo fare un’ottima partita”, ha avvertito Silvestri. “Sappiamo bene che i risultati contro Roma, Fiorentina e Samp ci stanno ... Leggi su footdata (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ancora una seduta pomeridiana per ilverso la sfida di campionato con l’Udinese: attivazione atletica e lavoro tecnico-tattico per i rossoblù a Casteldebole, con i reduci dalle nazionali che hanno seguito un programma personalizzato. Entro la giornata di oggi Ibrahima Mbaye rientrerà in città dopo gli impegni con il Senegal. Allenamento differenziato per Jerdy Schouten. Gli esami cui è stato sottoposto Kevinhanno evidenziato unadi primo grado deldestro, con tempi di recupero di circa 4 settimane. “Ilè un’ottima squadra con grandi giocatori, soprattutto davanti. Noi dobbiamo essere noi stessi e fare il nostro gioco. Secondo me possiamo fare un’ottima partita”, ha avvertito Silvestri. “Sappiamo bene che i risultati contro Roma, Fiorentina e Samp ci stanno ...

