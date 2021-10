Bologna, Bonifazi out 4 settimane: lesione al polpaccio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Bologna - Le paure del Bologna sono state purtroppo confermate: Kevin Bonifazi sarà costretto a restare ai box per un mese. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore rossoblù hanno ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 ottobre 2021)- Le paure delsono state purtroppo confermate: Kevinsarà costretto a restare ai box per un mese. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore rossoblù hanno ...

