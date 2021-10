Bologna – Bonifazi ko, rischia di saltare la sfida con il Napoli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Kevin Bonifazi rischia un mese di stop, potrebbe essere costretto a saltare Milan, Napoli, Cagliari e Sampdoria. Secondo l’edizione del Corriere dello Sport, il difensore … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 14 ottobre 2021) Kevinun mese di stop, potrebbe essere costretto aMilan,, Cagliari e Sampdoria. Secondo l’edizione del Corriere dello Sport, il difensore … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sportli26181512 : Bologna: Bonifazi rischia un mese di stop: Cattive notizie in arrivo per il... - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Bologna, infortunio per Bonifazi: potrebbe saltare anche il match con il Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Bologna, infortunio per Bonifazi: potrebbe saltare anche il match con il Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Bologna, infortunio per Bonifazi: potrebbe saltare anche il match con il Napoli - napolimagazine : CDS - Bologna, infortunio per Bonifazi: potrebbe saltare anche il match con il Napoli -