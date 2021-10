Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti giovedì 14 ottobre

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a142021. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una di quelle maggiormente colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 273 nuovi, 10, 530, 19.489 tamponi molecolari, 54 (-5) ricoverati in terapia intensiva, 300 (-15) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

coronavirus, dati 14 ottobre/ Positività 0.5%, - 15 ricoverati