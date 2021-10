Bollettino Covid di oggi | 14 ottobre 2021 | 2 668 nuovi casi e 40 morti nelle ultime 24 ore

Advertising

SkyTG24 : Covid, news oggi. Green Pass, da domani obbligo sul lavoro. Rischio caos nei porti. LIVE - Agenzia_Ansa : Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa annuncia all'ANSA che, se i dati dell'epidemia continueranno a migliora… - RZALLONE : sarà un caso, ma la regione con il più alto numero di contagi è quella con una alta percentuale di no-vax per 100.0… - MiminoRICCIARDI : Covid-19 (14ott2021) | Bollettino ITALIA: 2.668 nuovi contagi, 40 nuovi decessi e 3.709 guariti - Agenzia_Italia : In Italia 2.668 casi e 40 morti, il tasso di positività giù allo 0,8% -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

in Italia, ildel 14 ottobre () In calo le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 2.479 (ieri 2.552), con un calo di 73 persone rispetto a ieri mentre sono 359 i ...È quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi odierni è il Veneto (+334) , seguita da Campania (+313), Lazio (+275), Lombardia (+273) e Sicilia (+270). ...Un nuovo decesso, non accadeva da settimane, dovuto alle complicanze dell'infezione da Coronavirus in Valtellina. Lo ha resono noto l'Ats della Montagna nel bollettino quotidiano di oggi, giovedì 14 o ...Nelle ultime 24 ore sono 2.668 i nuovi casi di Covid-19 e 40 le vittime registrate nel bollettino quotidiano del ministero della Salute sull’epidemia da ...