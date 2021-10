Bmw i4 | la prova della berlina elettrica tra sportività e sostenibilità

Advertising

lautomobile_ACI : È la prima vera sportiva completamente elettrica della @BMWi, per questo motivo la nuova i4 M50 ha tanto da raccont… -

Ultime Notizie dalla rete : Bmw prova

Arriverà nelle concessionarie nel 2022 ma è già ordinabile lai4. La berlina elettrica bavarese è disponibile in due versioni eDrive 40 e M50. La prima ha la trazione posteriore, un motore da 340 Cv e un'autonomia dichiarata molto interessante di 590 km. La ...... sullaM3 del 1990 firmata Easywrite e Sparco : in questo video saliamo a bordo della tedesca a trazione posteriore da quasi 300 Cv di potenza massima in occasione dello shakedown sulla...Entro la fine del prossimo anno avverrà la presentazione della nuova generazione di BMW Serie 7: ecco cosa sappiamo ...BMW 116d 5p. Msport (2019/05 ?> )GA938PL - IVA ESPOSTA - GARANZIA UFFICIALE BMW PREMIUM SELECTION 24 MESI - PRIMO TAGLIANDO GIA' ESEGUITO - ALLESTIMENTO MSPORT - DOTATA DI: CERCHI IN LEGA DA 17" - FAR ...