Black Shark 4S e 4S Pro: ufficializzati i nuovi gaming phone (Di giovedì 14 ottobre 2021) Come da appuntamento, nella giornata di ieri sono stati presentati i nuovi Black Shark 4 e Black Shark 4S Pro. I due nuovi smartphone da gaming presentano dei cambiamenti grafici molto appariscenti con un retro totalmente ridisegnato rispetto al 4 e al 4 Pro. Il 4S Pro ottiene un aumento delle prestazioni in quanto ora è alimentato dallo Snapdragon 888+. Entrambi gli smartphone hanno uno schermo AMOLED E4 da 6.67 pollici con risoluzione FullHD+. Il pannello presenta ancora una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una frequenza di campionamento al tocco di 720 Hz. Sia il Black Shark 4S che il 4S Pro presentano memorie UFS 3.1 e SSD nella configurazione RAID, garantendo cosi velocità di lettura e ... Leggi su all-i-tech (Di giovedì 14 ottobre 2021) Come da appuntamento, nella giornata di ieri sono stati presentati i4 e4S Pro. I duesmartdapresentano dei cambiamenti grafici molto appariscenti con un retro totalmente ridisegnato rispetto al 4 e al 4 Pro. Il 4S Pro ottiene un aumento delle prestazioni in quanto ora è alimentato dallo Snapdragon 888+. Entrambi gli smarthanno uno schermo AMOLED E4 da 6.67 pollici con risoluzione FullHD+. Il pannello presenta ancora una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una frequenza di campionamento al tocco di 720 Hz. Sia il4S che il 4S Pro presentano memorie UFS 3.1 e SSD nella configurazione RAID, garantendo cosi velocità di lettura e ...

