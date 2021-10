Biglia | “Con Inzaghi ho sempre avuto un grande rapporto Balotelli ha le qualità per tornare in Nazionale”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Lucas, attualmente in Turchia al Karagümrük, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Conho un. Dal primo giorno in cui è arrivato, perché è arrivato in un momento difficilissimo, eravamo stati eliminati in Europa League e avevamo perso un brutto derby, siamo andati in ritiro ed è arrivato lui che si è preso la responsabilità di tutto. Da lì in poi ha fatto una grandissima carriera fino ad ora”. Susuo avversario in Turchia: “Mario è un giocatore fortissimo. Se lo deve mettere in testa, lavorare eal 100% fisicamente. Lasi trova in un grandissimo momento, ma lui ha leper stare lì. Dipende solo da lui”. FOTO: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.