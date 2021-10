Biden cerca di scongiurare crisi della catena di approvvigionamento (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nuovi problemi per il presidente americano Joe Biden. L’amministrazione Biden cerca di scongiurare la crisi della catena di approvvigionamento. La Casa Bianca ha annunciato che tre colossi come Walmart, UPS e FedEx si sono impegnati per allungare l’orario di lavoro sette giorni su sette, 24 ore su 24, per eliminare gli squilibri tra la domanda Leggi su periodicodaily (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nuovi problemi per il presidente americano Joe. L’amministrazionediladi. La Casa Bianca ha annunciato che tre colossi come Walmart, UPS e FedEx si sono impegnati per allungare l’orario di lavoro sette giorni su sette, 24 ore su 24, per eliminare gli squilibri tra la domanda

Advertising

Billa42_ : Biden cerca di scongiurare crisi della catena di approvvigionamento - CdT_Online : La catena di fornitura è in tilt e rischia di compromettere le festività per milioni di americani, già alle prese c… - Traiano73 : RT @marulli2019: Texas Gov. Greg Abbott on Oct. 11 issued an executive order that bans vaccine mandates by any entity in the state, includi… - Mauro26739276 : RT @marulli2019: Texas Gov. Greg Abbott on Oct. 11 issued an executive order that bans vaccine mandates by any entity in the state, includi… - marulli2019 : Texas Gov. Greg Abbott on Oct. 11 issued an executive order that bans vaccine mandates by any entity in the state,… -