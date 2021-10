Berlusconi | L' alternativa al Green pass è l' obbligo vaccinale

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Silviointerviene sulle tensioni sociali a causa del: 'Non parlerei di piazze scatenate, ma di qualche migliaio di persone in buona fede e di qualche centinaio di scalmanati e di ...

E sul Green pass dice: 'L'unicaè l'obbligo vaccinale'. Silvio, in una intervista su Il Messaggero, parla delle manifestazioni delle ultime settimane: 'Dobbiamo tenere presente ...... ma non dobbiamo dimenticare che l'unicaè l'obbligo vaccinale che, del resto, noi di ... Quanto alle comunali nella Capitale,sottolinea: 'Roma ha bisogno di discontinuità e solo ...Il leader di Forza Italia minimizza dopo l'assedio dei fascisti a Roma: “Non parlerei di piazze scatenate, ma di qualche migliaio di persone in buona fede e qualche centinaio di scalmanati" ...Il green pass “sta consentendo al nostro Paese di rimettersi in moto e a noi tutti di tornare a una certa dose di socialità in sicurezza. Comprendo le preoccupazioni nei lavoratori e nelle aziende più ...