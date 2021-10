Berlusconi: «Basta chiedere analisi del sangue a Salvini e Meloni, è improprio e strumentale» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sì al green pass, solidarietà con le forze dell’ordine, rifiuto delle strumentalizzazioni e delle analisi del sangue sul tasso di democraticità degli alleati. Silvio Berlusconi, in una lunga intervista al Messaggero, fa il punto dell’attualità. A partire dalle polemiche sugli scontri di piazza di sabato scorso. Per concludere con una bocciatura della manifestazione promosso da Cgil alla vigilia del voto. Una sfilata politica, non un condanna di tutte le violenze alla quale il Cavaliere avrebbe aderito. Berlusconi: il Green pass ha funzionato “Non parlerei di piazze scatenate“, dice Berlusconi, “ma migliaia di manifestanti in buona fede e di alcuni scalmanati e agitatori professionisti. Gli uni vanno rispettati e rassicurati, gli altri vanno perseguiti con il massimo più rigore”. Nessun ripensamento ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sì al green pass, solidarietà con le forze dell’ordine, rifiuto delle strumentalizzazioni e delledelsul tasso di democraticità degli alleati. Silvio, in una lunga intervista al Messaggero, fa il punto dell’attualità. A partire dalle polemiche sugli scontri di piazza di sabato scorso. Per concludere con una bocciatura della manifestazione promosso da Cgil alla vigilia del voto. Una sfilata politica, non un condanna di tutte le violenze alla quale il Cavaliere avrebbe aderito.: il Green pass ha funzionato “Non parlerei di piazze scatenate“, dice, “ma migliaia di manifestanti in buona fede e di alcuni scalmanati e agitatori professionisti. Gli uni vanno rispettati e rassicurati, gli altri vanno perseguiti con il massimo più rigore”. Nessun ripensamento ...

