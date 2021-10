Bergoglio ha deciso, Papa Luciani sarà beato. Riconosciuta a Giovanni Paolo I la guarigione miracolosa di una bambina (Di giovedì 14 ottobre 2021) Via libera alla beatificazione di Papa Giovanni Paolo I. Papa Francesco ha infatti, autorizzato la Congregazione per le Cause dei santi a promulgare il decreto riguardante il miracolo attribuito all’intercessione del Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo I (Albino Luciani), Pontefice. Nato il 17 ottobre 1912 a Forno di Canale, (oggi Canale d’Agordo, in provincia di Belluno) e morto il 28 settembre 1978 nel Palazzo Apostolico del Vaticano. Il miracolo attribuito a Giovanni Paolo I si riferisce alla guarigione avvenuta il 23 luglio 2011 a Buenos Aires, di una bambina undicenne affetta da “grave encefalopatia infiammatoria acuta, stato di male epilettico refrattario maligno, shock settico” e ormai in fin ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Via libera alla beatificazione diI.Francesco ha infatti, autorizzato la Congregazione per le Cause dei santi a promulgare il decreto riguardante il miracolo attribuito all’intercessione del Venerabile Servo di DioI (Albino), Pontefice. Nato il 17 ottobre 1912 a Forno di Canale, (oggi Canale d’Agordo, in provincia di Belluno) e morto il 28 settembre 1978 nel Palazzo Apostolico del Vaticano. Il miracolo attribuito aI si riferisce allaavvenuta il 23 luglio 2011 a Buenos Aires, di unaundicenne affetta da “grave encefalopatia infiammatoria acuta, stato di male epilettico refrattario maligno, shock settico” e ormai in fin ...

Advertising

Elena52111071 : @FmMosca Combattere fino all' ultimo respiro amici ho saputo che tt questo che sta succedendo in Italia e la mano d… - fatequalcosina : @matteosalvinimi L'Italia è Africa. Così ha deciso Bergoglio. - fatequalcosina : @albdannunzio L'Italia è in Africa. Così ha deciso Bergoglio. -