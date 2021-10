Bergamo | tantissimi salutano il ritorno dei Mercatanti

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 ottobre 2021). Tanta gente, sin dalle primissime ore di apertura. Dopo lo stop forzato dello scorso anno, torna “in Fiera”. Lungo i due lati del Sentierone ci sono circa 100 ambulanti da tutta Europa. Massima l’attenzione degli organizzatori per quanto riguarda la sicurezza di operatori e avventori: l’area food, posizionata davanti al Palazzo uffici con circa 12 stand, è perimetrata e vi si può accedere solamente presentando il Green pass. Lo stesso per camminare lungo le due aree di bancarelle. Vi è anche una postazione Info-point dove, esibendo il certificato verde, si ha diritto al braccialetto che permette di girare l’intera fiera in tranquillità per tutti e quattro i giorni, superando senza ulteriori controlli i varchi di accesso. In totale, sono 17 i Paesi stranieri presenti: Olanda, Belgio, Germania, Austria, Francia, Grecia, Russia, ...