Bellezza e cura della persona | italiane prime per interesse in Europa

Milano, 14 ott. (Adnkronos) - L'Oréal Italia lancia il nono appuntamento dell'Osservatorio Beauty: grande coinvolgimento delle donne italiane per il mondo del beauty con una media dei dati superiore a quella europea. L'Osservatorio è realizzato in collaborazione con il dipartimento Consumer Market Insight di L'Oréal Italia che quotidianamente si occupa di produrre e coordinare ricerche quali-quantitative per approfondire la conoscenza sui consumatori. La fonte utilizzata è Ipsos Beauty Track (2020 e precedenti edizioni) e i Paesi coinvolti sono: Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna (per ogni Paese il campione è di circa 3.000 donne 15- 70enni, rappresentative delle donne del rispettivo Paese). Dalla ricerca osserviamo una grande attenzione alla salute ("per me essere bella significa soprattutto apparire in salute" 75% vs 70% media europea), alla naturalità ...

