Beirut | spari sulla folla | morti e feriti durante una manifestazione

Leggi su zon

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Scene di terrore adove si registranodopo l’apertura del fuoco sui manifestanti dell’esplosione dell’Agosto 2020 Terrore aper una serie di colpi di arma da fuoco esplosiuna. Migliaia di persone sono scese in piazza per protestare sulle indagini circa la famosa esplosione che ha coinvolto il porto cittadino nello scorso Agosto del 2020. Come riferisce la Croce Rossa libanese citata dai media di, è di 6e circa 30il bilancio dei violenti scontri armati scoppiati oggi tra miliziani dei partiti armati sciiti Amal e Hezbollah e non meglio precisati uomini armati e “cecchini”. L’esplosione disi è verificata nell’area del porto della ...