Beautiful anticipazioni | Steffy rivuole sua figlia ma sbaglia ancora

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Mentre Thomas spiega a Hope che Liam non si dovrebbe preoccupare della vita die soprattutto non si dovrebbe impicciare del suo privato, a casa della Forrester si sta consumando invece una tragedia. Liam infatti ha trovato il flacone di farmaci die ha capito che hauna dipendenza e che quindi la piccola Kelly è in pericolo, visto che sta con una persona che non è lucida. Per questo motivo, Liam prende una decisione importantissima: ha deciso di prendere la piccola Kelly e portala con se. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con lediche ci rivelano proprio la trama per la puntata di domani, 15 ottobre 2021. Una nuova puntata della soap di Canale 5 piena di colpi di scena ci aspetta come sempre alle 13,40. Ma vediamo adesso le ultime news e le ...