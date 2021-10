Beautiful | anticipazioni al 23 ottobre | Steffy completamente fuori controllo

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 14 ottobre 2021)attraverserà uno dei periodi più bui della sua vita nei prossimi episodi di. La donna, come rivelano leal 23, perderàila causa dell'astinenza dai farmaci ed arriverà a minacciare i familiari con un coltello pur di riprendersi la piccola Kelly. Tuttavia, ad un certo punto, si renderà conto di aver bisogno di aiuto per uscire da questa situazione così difficile e poter riavere con sé la sua bambina., trame al 23minaccia la sua famiglia con un coltello per riprendersi Kelly Liam ha trovatopriva di sensi ed ha capito perfettamente che la ragazza sta mentendo a tutti e che non ha affatto smesso di prendere i farmaci ...