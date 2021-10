Battlefield 2042 in un nuovo trailer che svela ufficialmente l' intensa modalità Hazard Zone

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Come promesso Electronic Arts in questi minuti ha mostrato lache sarà disponibile su. Unne sottolinea le feature e spiega cosa dovranno aspettarsi i giocatori da questavedrà più squadre di 4 giocatori esplorare le mappe del gioco e cercare di trovare preziose unità di dati. Non solo i team si sfideranno l'uno contro l'altro per saccheggiare il maggior numero possibile di unità dati, ma dovranno affrontare minacce ambientali e forze di occupazione IA che difendono determinate unità sparse sulla mappa. I vincitori non sono quelli con il maggior numero di uccisioni, ma quelli che possono uscire con successo dalla mappa con le unità dati. Leggi altro...

Electronic Arts e DICE credono davvero tanto, moltissimo, in Battlefield 2042 e nel franchise più in generale. Il tonfo dei precedenti capitoli ha frenato la produzione di nuovi giochi nella serie, motivo per cui è più che lecito avere grandi aspettative per l'ultimo tassello. Alla fine anche l'ultimo tassello di Battlefield 2042 ha trovato il giusto incastro nel puzzle videoludico costruito poco alla volta da DICE. Archiviato il reveal ufficiale di Hazard Zone, terza e ultima esperienza del pacchetto. La modalità Hazard Zone di Battlefield 2042 si mostra più chiaramente in trailer e immagini, oltre a numerosi dettagli dal comunicato stampa ufficiale di EA.