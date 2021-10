Basket, per la Miwa Energia esordio casalingo con Agropoli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Archiviata la vittoria a Sant’Antimo nell’esordio assoluto nella stagione 2021/2022 di Serie C Gold, per i ragazzi di Coach Parrillo è il momento della prima casalinga. Nel Palasport di San Giorgio del Sannio, al momento casa dei cinghiali sanniti, sarà il turno della New Basket Agropoli già affrontata nella precedente stagione. La squadra di Coach Lepre, a riposo nel primo turno a causa del numero dispari di squadre che prendono parte al campionato, è un team estremamente fisico, dote sfruttata tanto in attacco quanto in difesa. La compagine cilentana ha anche quest’anno in roster Radomir Pekic, guardia già al secondo anno ad Agropoli dopo le esperienze a Pozzuoli e Teramo. Insieme al montenegrino, 230 punti la scorsa stagione, brilla l’imponenza dello svedese Lukas Landgren, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Archiviata la vittoria a Sant’Antimo nell’assoluto nella stagione 2021/2022 di Serie C Gold, per i ragazzi di Coach Parrillo è il momento della prima casalinga. Nel Palasport di San Giorgio del Sannio, al momento casa dei cinghiali sanniti, sarà il turno della Newgià affrontata nella precedente stagione. La squadra di Coach Lepre, a riposo nel primo turno a causa del numero dispari di squadre che prendono parte al campionato, è un team estremamente fisico, dote sfruttata tanto in attacco quanto in difesa. La compagine cilentana ha anche quest’anno in roster Radomir Pekic, guardia già al secondo anno addopo le esperienze a Pozzuoli e Teramo. Insieme al montenegrino, 230 punti la scorsa stagione, brilla l’imponenza dello svedese Lukas Landgren, ...

