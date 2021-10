Basket femminile | Eurolega | l’Ekaterinburg è troppo forte | cadono le ragazze di Venezia

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Rispettati i pronostici della vigilia che vedevano la Reyersfavorita nel match in trasferta in casa dell’Ummc Ekaterinburg. Le russe gestiscono il match e minuto dopo minuto erodono la squadra veneta chevede le padrone di casa scappare via nel secondo tempo, nonostante una fiammata nell’ultimo quarto. Parte bene l’Umana Reyer, che dopo una prima marcatura delle padrone di casa si portano sul 2-7 grazie alla tripla di Martina Bestagno dopo tre minuti di gioco. Risponde, però, l’ Ekaterinburg che con un parziale di 6-0 si riporta avanti. Si lotta punto su punto, con le padrone di casa che provano ad allungare, Yvonne Anderson che risponde da oltre l’arco, dall’altra parte colpisce Alba Torrens e le russe si portano fino al +7, ma nel finaletrova la tripla di Sara Madera che manda le squadre al primo stop con ...

