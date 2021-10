Basket | Eurolega 2021-2022 | l’Olimpia Milano cerca il poker contro i campioni in carica dell’Efes Istanbul

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Mandata in archivio la vittoria sul Maccabi Tel Aviv (83-72),torna sul parquet del Forum domani sera per continuare a mantenere l’imbattibilità in. La squadra di coach Messina affronta l’Anadolu Efesnella quarta giornata di regular season della massima competizione europea, che chiude di fatto la prima settimana stagionale col doppio impegno europeo. Melli e compagni arrivano alla sfida di Assagoi turchi forti degli importanti successi ottenuti fino a qui incompagini blasonate quali CSKA Mosca e Maccabi Tel Aviv, con in mezzo il successo in terra spagnolail Baskonia (a cui non è bastato un ottimo Simone Fontecchio, autore di 16 puntila sua ex squadra). La ...

Ettore Messina , allenatore dell' Olimpia Milano , ha parlato alla vigilia della delicata sfida di2021/2022 contro l' Anadolu Efes Istanbul . I turchi, pur avendo cominciato la stagione europea con tre sconfitte, sono i detentori del titolo conquistato a Colonia lo scorso maggio. Il match ...L'orario e le indicazioni per vedere in diretta A - X Armani Exchange Milano - Anadolu Efes Istanbul , sfida valida per la quarta giornata dell'2021/2022 di. Altro impegno casalingo nel giro di pochi giorni per gli uomini di Ettore Messina. In campo, due squadre che vengono da un inizio di competizione completamente opposto. ...Mandata in archivio la vittoria sul Maccabi Tel Aviv (83-72), l'Olimpia Milano torna sul parquet del Forum domani sera per continuare a mantenere l'imbattibilità in Eurolega. La squadra di coach Messi ...Tornike Shengelia è stato nominato MVP del Round 3 di Turkish Airlines EuroLeague dopo la prestaazione da 37 di valutazione con 33 punti messi a referto contro lo Zenit ...