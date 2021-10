Barcellona | blindato Pedri | contratto fino al 2026 e clausola da un miliardo

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilha, comunicando l’ufficialità del rinnovo con il centrocampista classe 2002al. Inoltre, è stata inserita unada undi euro. Numeri più che importanti per uno dei talenti più cristallini del calcio spagnolo. A 19 anni ancora da compiere, il nativo di Tegueste ha già fatto segnare un record che difficilmente verrà battuto, avendo giocato con tutte le categorie della Nazionale spagnolo in appena due anni. E con le 53 presenze dell’anno scorso,è il più giovane, secondo solo a Bojan Krkic, ad aver sfondato il muro dei 50 gettoni stagionali con il. Il club blaugrana sta affrontando un periodo davvero difficile sia economicamente che, di riflesso, sportivamente. ma se ...

Commenta per primo Pedri è e sarà del, il futuro è. Il club catalano ha ufficializzato il rinnovo del centrocampista classe 2002, candidato al Trofeo Kopa e al Pallone d'Oro 2021: contratto fino al 2026 per il ......Ilha raggiunto un accordo per il rinnovo contrattuale di Pedri, che si legherà al club blaugrana fino al 2026. Come riportato da AS, il centrocampista spagnolo saràanche da una ...Il Barcellona blinda il suo gioiello. Pedri ha rinnovato con il club blaugrana fino al 2026. Il centrocampista classe 2002, ...Il Barcellona e il giovane Pedri proseguiranno insieme. Contratto firmato fino al 30 giugno 2026. Clausola da capogiro. Ecco i dettagli ...