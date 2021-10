Barcellona, 115 milioni di euro di debiti nei confronti di altri club: il Liverpool ne attende 42 (Di giovedì 14 ottobre 2021) La pessima situazione economica del Barcellona ormai non è un mistero. Sono numerose le società che aspettano ancora che i blaugrana saldino i debiti, tra cui il Liverpool, il quale non ha ancora incassato 42 milioni di euro per la cessione di Coutinho. Come rivela Cadena Ser, il club catalano avrebbe ben 115 milioni di euro di debiti nei confronti di altri club (73 escludendo quello con il Liverpool). Gli acquisti di Dembélé dal Borussia Dortmund e quello di Griezmann dall’Atlético Madrid sono stati però completamente saldati. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) La pessima situazione economica delormai non è un mistero. Sono numerose le società che aspettano ancora che i blaugrana saldino i, tra cui il, il quale non ha ancora incassato 42diper la cessione di Coutinho. Come rivela Cadena Ser, ilcatalano avrebbe ben 115didineidi(73 escludendo quello con il). Gli acquisti di Dembélé dal Borussia Dortmund e quello di Griezmann dall’Atlético Madrid sono stati però completamente saldati. SportFace.

