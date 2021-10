Barbara D’Urso a Ballando con le stelle: clamorosa dichiarazione (Di giovedì 14 ottobre 2021) Milly Carlucci durante la conferenza stampa ha citato Barbara D'Urso per quanto riguarda il suo programma. Vediamo cosa ha detto. Non solo programmi a presenza fissa ma anche a presenza singola. Potrebbe essere il caso di Barbara D'Urso nel programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle. In occasione della conferenza stampa, la conduttrice Rai ha risposto alle domande che hanno riguardato i ballerini per una notte. Milly Carlucci ha rivelato che le piacerebbe ospitare volti di Mediaset. Ma è difficile che i vari contratti e permessi passino da una parte all'altra. Un nome che si fece fu quello di Alessia Marcuzzi. La Carlucci ha confermato la volontà di inserirla nel suo cast ma l'occasione è svanita a causa degli impegni di Marcuzzi. Stessa cosa vale per il discorso del ballerino per una ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Milly Carlucci durante la conferenza stampa ha citatoD'Urso per quanto riguarda il suo programma. Vediamo cosa ha detto. Non solo programmi a presenza fissa ma anche a presenza singola. Potrebbe essere il caso diD'Urso nel programma condotto da Milly Carlucci,con le. In occasione della conferenza stampa, la conduttrice Rai ha risposto alle domande che hanno riguardato i ballerini per una notte. Milly Carlucci ha rivelato che le piacerebbe ospitare volti di Mediaset. Ma è difficile che i vari contratti e permessi passino da una parte all'altra. Un nome che si fece fu quello di Alessia Marcuzzi. La Carlucci ha confermato la volontà di inserirla nel suo cast ma l'occasione è svanita a causa degli impegni di Marcuzzi. Stessa cosa vale per il discorso del ballerino per una ...

