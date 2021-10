Barbara Chiappini, il messaggio dall’aldilà non ha funzionato: è di nuovo crisi col marito (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Il mio matrimonio sta crollando”, ha dichiarato la soubrette, sposata con l’imprenditore Carlo Marini Agostini dal 2011 L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Il mio matrimonio sta crollando”, ha dichiarato la soubrette, sposata con l’imprenditore Carlo Marini Agostini dal 2011 L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

8110JR : RT @bennygiardina: Quel Palermo-Lecce è l'unica sconfitta di Zeman al «Barbera». Non ci aveva perso nemmeno in amichevole, col Napoli, nel… - bennygiardina : Quel Palermo-Lecce è l'unica sconfitta di Zeman al «Barbera». Non ci aveva perso nemmeno in amichevole, col Napoli,… - zazoomblog : Barbara Chiappini com’è oggi. La sua nuova ‘strana’ vita: età altezza misure marito e figli - #Barbara #Chiappini… - Jeffry60779912 : RT @LeGrazieWebzine: Ve la ricordate Barbara Chiappini? - dardo82 : RT @LeGrazieWebzine: Ve la ricordate Barbara Chiappini? -