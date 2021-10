Banksy "semidistrutto", l'opera venduta per 22 milioni di euro (Di giovedì 14 ottobre 2021) E' stato battuto da Sotheby's a Londra al prezzo record di 18,5 milioni di sterline (quasi 22 milioni di euro) l'opera di Banksy 'Love is in the Bin'. Il quadro, chiamato in origine 'Girl with Balloon'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 ottobre 2021) E' stato battuto da Sotheby's a Londra al prezzo record di 18,5di sterline (quasi 22di) l'di'Love is in the Bin'. Il quadro, chiamato in origine 'Girl with Balloon'...

