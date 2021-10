Banksy da record, opera venduta a 25 milioni di dollari (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nuovo record mondiale per lo street artist Banksy: il quadro che si autodistrugge “Love is in the Bin” è stata battuto questa sera all’asta da Sotheby’s a Londra per 18.582.000 sterline, pari a 25.383.941 dollari. L’opera è stata al centro di un’accesa gara al rialzo tra 9 offerenti: i collezionisti presenti nella sede londinese della casa d’aste, collegati online e per telefono hanno battagliato per 10 minuti, triplicando la sua stima massima di 6 milioni di sterline. La vendita record avviene a tre anni dalla data in cui la tela, precedentemente intitolata “Girl With Balloon”, venne ‘distrutta’ da un meccanismo nascosto dall’artista nella cornice nella sala di New Bond Street in uno show inaspettato di Performance Art, dopo aver stabilito un record per il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nuovomondiale per lo street artist: il quadro che si autodistrugge “Love is in the Bin” è stata battuto questa sera all’asta da Sotheby’s a Londra per 18.582.000 sterline, pari a 25.383.941. L’è stata al centro di un’accesa gara al rialzo tra 9 offerenti: i collezionisti presenti nella sede londinese della casa d’aste, collegati online e per telefono hanno battagliato per 10 minuti, triplicando la sua stima massima di 6di sterline. La venditaavviene a tre anni dalla data in cui la tela, precedentemente intitolata “Girl With Balloon”, venne ‘distrutta’ da un meccanismo nascosto dall’artista nella cornice nella sala di New Bond Street in uno show inaspettato di Performance Art, dopo aver stabilito unper il ...

