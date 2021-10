Banksy da record, l'opera semidistrutta "Love is in the Bin" venduta a 22 milioni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non è successo nulla di straordinario e insolito stasera all’asta di uno dei Banksy più celebri, tranne che è stato raggiunto lo storico record di vendita per l’artista inglese. E’ stata battuta... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non è successo nulla di straordinario e insolito stasera all’asta di uno deipiù celebri, tranne che è stato raggiunto lo storicodi vendita per l’artista inglese. E’ stata battuta...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' stato battuto da Sotheby's a Londra al prezzo record di 22 milioni 'Love is in the Bin' dell'artista inglese Ba… - SkyTG24 : Banksy da record, battuta all'asta per 22 milioni di euro l'opera semidistrutta - ilnotiziarioita : Banksy è da record: l’opera semidistrutta “Love is in the Bin” venduta a 22 milioni - 5stelletv : Venduto a 22 milioni di euro il Banksy semidistrutto: record per «La bambina col palloncino» - FLiottaVioli : RT @discoradioIT: ?? #arte: venduto a 22 milioni un #Banksy semidistrutto, è record -