Bank of America, trimestrale supera attese. Rilascio riserve per 1,1 miliardi (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Bank of America ha superato le aspettative del mercato per i risultati nel terzo trimestre dell’anno. I ricavi della banca statunitense sono aumentati del 12,3% a 22,8 miliardi di dollari per i tre mesi terminati il 30 settembre, mentre gli analisti si aspettavano un fatturato di circa 21,8 miliardi di dollari. L’utile è stato pari a 7,7 miliardi di dollari, o 0,85 dollari per azione, contro i 4,9 miliardi, o 0,51 dollari per azione di un anno fa. Il consensus era per utili trimestrali pari a 0,71 dollari per azione. La banca ha rilasciato riserve per 1,1 miliardi di dollari. La divisone Global Wealth and Investment Management ha registrato entrate record di 5,3 miliardi di dollari, in crescita del 17%, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) –ofhato le aspettative del mercato per i risultati nel terzo trimestre dell’anno. I ricavi della banca statunitense sono aumentati del 12,3% a 22,8di dollari per i tre mesi terminati il 30 settembre, mentre gli analisti si aspettavano un fatturato di circa 21,8di dollari. L’utile è stato pari a 7,7di dollari, o 0,85 dollari per azione, contro i 4,9, o 0,51 dollari per azione di un anno fa. Il consensus era per utili trimestrali pari a 0,71 dollari per azione. La banca ha rilasciatoper 1,1di dollari. La divisone Global Wealth and Investment Management ha registrato entrate record di 5,3di dollari, in crescita del 17%, ...

Advertising

InvestingItalia : Bank of America, utili trim3 oltre attese dopo aver liberato riserve - - DividendProfit : Bank of America: utili e fatturato III trimestre migliori delle attese. Incide positivamente rilascio riserve per $… - fasanellisimone : RT @InvestingItalia: Bank of America, ricavi trimestrali battono previsioni - - InvestingItalia : Bank of America, ricavi trimestrali battono previsioni - - megliolifranco : -