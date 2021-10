Ballottaggio a Roma, Bordoni: “Il Centrodestra ha lavorato bene: venerdì tutti in piazza per Michetti” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma – “La campagna elettorale va avanti. Stiamo incontrando migliaia di persone, confrontandoci sulla città e i problemi più urgenti. Continueremo così fino a venerdì alle ore 18, giorno in cui nella piazza di Campo dei Fiori si terrà l’evento conclusivo con tutta la coalizione per Enrico Michetti Sindaco che sarà un momento di incontro con i cittadini e tutti i nostri elettori”. Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni, che aggiunge: “Ringrazio Matteo Salvini per essere venuto lunedì nella mia sede di Ostia a portare il suo sostegno che non è mai mancato come quello del nostro coordinatore Claudio Durigon. Si vota per scegliere il nuovo sindaco della Capitale ma siamo al Ballottaggio anche in tutti i Municipi di Roma ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 ottobre 2021)– “La campagna elettorale va avanti. Stiamo incontrando migliaia di persone, confrontandoci sulla città e i problemi più urgenti. Continueremo così fino aalle ore 18, giorno in cui nelladi Campo dei Fiori si terrà l’evento conclusivo con tutta la coalizione per EnricoSindaco che sarà un momento di incontro con i cittadini ei nostri elettori”. Così il consigliere capitolino della Lega Davide, che aggiunge: “Ringrazio Matteo Salvini per essere venuto lunedì nella mia sede di Ostia a portare il suo sostegno che non è mai mancato come quello del nostro coordinatore Claudio Durigon. Si vota per scegliere il nuovo sindaco della Capitale ma siamo alanche ini Municipi di...

