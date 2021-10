Ballando con le Stelle 2021, la conferenza stampa in diretta. Coletta sulla sfida con Tu Si Que Vales: «L’appuntamento seriale di chi ha anticipato potrebbe essere premiato, penso però che Ballando si comporterà molto bene» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ballando - conferenza stampa La sedicesima edizione di Ballando con le Stelle è ormai ai nastri di partenza. Sabato 16 ottobre 2021, in prima serata, Milly Carlucci darà nuovamente il via al talent show per aspiranti ballerini vip. 13 nuovi concorrenti sono pronti a scendere in pista per sottoporsi alle “critiche” della giuria e dei commentatori a bordo pista, ai quali si aggiunge Alessandra Mussolini. Le novità dei prossimi appuntamenti verranno quindi presentate dalla conduttrice e dal direttore Stefano Coletta nel corso della conferenza stampa dall’Auditorium Rai di Roma, che seguiremo in diretta dalle ore 12.00. Le dichiarazioni di Stefano Coletta 12.14 – ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 14 ottobre 2021)La sedicesima edizione dicon leè ormai ai nastri di partenza. Sabato 16 ottobre, in prima serata, Milly Carlucci darà nuovamente il via al talent show per aspiranti ballerini vip. 13 nuovi concorrenti sono pronti a scendere in pista per sottoporsi alle “critiche” della giuria e dei commentatori a bordo pista, ai quali si aggiunge Alessandra Mussolini. Le novità dei prossimi appuntamenti verranno quindi presentate dalla conduttrice e dal direttore Stefanonel corso delladall’Auditorium Rai di Roma, che seguiremo indalle ore 12.00. Le dichiarazioni di Stefano12.14 – ...

Advertising

SabrinaSalerno : Il ballo di coppia è travolgente, entusiasmante e coinvolgente ma anche faticoso, stressante e deprimente… Tra tant… - Raiofficialnews : ??#BallandoConLeStelle, la conferenza stampa con il cast ora in diretta streaming ?? - Raiofficialnews : ??Il cast di #BallandoConLeStelle ?? Dal #16ottobre alle 20.35 su @RaiUno e @RaiPlay, con @milly_carlucci e la part… - Usaunaltronome : Jessica Morlacchi già presa per Ballando Con Le Stelle 17 #oggièunaltrogiorno - SMSNEWSOFFICIAL : Sabato 16 ottobre, in prima serata, su Ra1 alle 20.35, al via la sedicesima edizione di Ballando con le Stelle. Le… -