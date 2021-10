Ballando con le Stelle 2021 | la conferenza stampa in diretta Coletta sulla sfida con Tu Si Que Vales | «L’appuntamento seriale di chi ha anticipato potrebbe essere premiato | penso però che Ballando si comporterà molto bene»

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 14 ottobre 2021)La sedicesima edizione dicon leè ormai ai nastri di partenza. Sabato 16 ottobre, in prima serata, Milly Carlucci darà nuovamente il via al talent show per aspiranti ballerini vip. 13 nuovi concorrenti sono pronti a scendere in pista per sottoporsi alle “critiche” della giuria e dei commentatori a bordo pista, ai quali si aggiunge Alessandra Mussolini. Le novità dei prossimi appuntamenti verranno quindi presentate dalla conduttrice e dal direttore Stefanonel corso delladall’Auditorium Rai di Roma, che seguiremo indalle ore 12.00. Le dichiarazioni di Stefano12.14 – ...